Reuters: Shell en Trinidad dichtbij grote gasdeal met Venezuela

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell en het nationale aardgasbedrijf van Trinidad en Tobago zijn dicht bij goedkeuring van een licentie door Venezuela om een veelbelovend aardgasveld onder de zeebodem te ontwikkelen en de productie te exporteren naar de Caraïbische eilandenstaat. Dat meldde persbureau Reuters maandag. De twee landen zijn in gesprek over een 25-jarige exploratie- en productielicentie voor het veld Dragon, dat tot 4,2 biljoen kubieke meter aardgas bevat, aldus Reuters. Het gasveld ligt in de Venezolaanse wateren, dicht bij de maritieme grens tussen de twee landen. Shell zou een belang van 70 procent krijgen als uitvoerder van het project. De resterende 30 procent zou in handen van Trinidads NGC zijn. Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA ontdekte de reserves, maar kreeg geen belang in het project. Wel krijgt Venezuela contanten of een deel van de aardgasproductie als royalties. Venezuela bezit de grootste aardgasreserves in Latijns-Amerika en het naburige Trinidad is de grootste exporteur van vloeibaar aardgas (LNG) in de regio. De twee landen vullen elkaars behoefte aan om aardgas te produceren en exporteren. De licentie kan de ambities van Trinidad voor zijn aardgasverwerkende en petrochemische export een impuls geven, terwijl deze aan Venezuela een broodnodige extra inkomstenbron zou geven. Het aandeel Shell noteerde maandag 1 procent hoger op 30,56 euro. Bron: ABM Financial News

