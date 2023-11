RoodMicrotec per 18 december van de beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel RoodMicrotec zal op 15 december voor het laatst verhandelbaar zijn, omdat de beursnotering per 18 december wordt beëindigd na de overname door Microtest. Dit maakten de bedrijven maandagochtend bekend. Het Italiaanse Microtest heeft na afronding van zijn publieke overnamebod meer dan 95 procent van de aandelen van het bedrijf uit Deventer in handen gekregen en heeft beursbedrijf Euronext daarom gevraagd de notering aan Euronext Amsterdam te beëindigen. Bron: ABM Financial News

