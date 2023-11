Apple, Disney en IBM adverteren niet meer op X Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grote bedrijven als Apple, Disney en IBM stoppen met adverteren op X, het voormalige Twitter, nadat eigenaar Elon Musk afgelopen week onder vuur kwam te liggen door zijn steun voor een antisemitistische tweet. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag. Ook bedrijven als Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Comcast en Lions Gate Entertainment zouden voorlopig niet meer adverteren op het social media platform, zeiden bronnen tegen de zakenkrant. De uittocht van belangrijke adverteerders draagt bij aan de zakelijke uitdagingen waar Musk voor staat bij het beheren van X, dat gebruikers en inkomsten heeft verloren sinds hij het vorig jaar overnam. Het aantal downloads van de app is ook gedaald. Bron: ABM Financial News

