Jefferies verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel op Just Eat Takeaway verlaagd van 38,00 tot 25,50 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de zakenbank. Jefferies verlaagde de omzettaxaties met gemiddeld 9 procent voor de periode 2023 tot 2025, omdat de analisten rekenen op een lagere brutotransactiewaarde in Noord-Amerika, Noord- en Zuid-Europa en Australië en Nieuw-Zeeland. Over het Verenigd Koninkrijk en Ierland werd Jefferies juist iets positiever. Verder verhoogde de zakenbank zijn taxaties voor de aangepaste EBITDA met gemiddeld 5 procent in de periode 2023 tot 2025. "Naast de wijzigingen in de schattingen die hierboven zijn aangegeven, verlagen we de uitgestelde vergoeding voor iFood om de reële waarde weer te geven", schreef de zakenbank, die verder de gewogen gemiddelde kosten van het kapitaal (WACC) van Just Eat Takeaway verhoogde van 9,5 naar 10,2 procent, "door een stijging van de mark-to-market gewogen risicovrije rente en een stijging van de kosten van het vreemd vermogen van 6 naar 7 procent." Just Eat Takeaway sloot vrijdag op 14,72 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.