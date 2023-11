Berenberg: Aegon zal positief blijven verrassen

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zal in de toekomst positief blijven verrassen met de prestaties in de Verenigde Staten. Dit verwachten analisten van Berenberg vrijdag in een rapport.

Aegon denkt dit jaar meer kapitaal te genereren met de operationele activiteiten dan aanvankelijk verwacht. In combinatie met het nieuws dat het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen het aantal uitstaande aandelen met 7 procent heeft teruggebracht ten opzichte van juni dit jaar, denkt Berenberg dat een dividend van 0,32 euro per aandeel mogelijk is in 2023. De analistenconsensus mikt op 0,30 euro.

Berenberg is positiever over het dividend, omdat de hogere operationele kapitaalgeneratie van 1,2 miljard euro die Aegon voor 2023 voorziet, betekent dat de kasstroom boven de 632 miljoen euro uitkomt waarop de consensus mikt. En omdat er minder aandelen uitstaan, hoeft Aegon in totaal ook minder uit te keren.

In de toekomst denkt Berenberg dat Aegon positief blijft verrassen met de kapitaalgeneratie en kasstroom uit de Amerikaanse activiteiten, dankzij de sterke groei in nieuwe business, die de cyclische tegenwind in het Verenigd Koninkrijk en in vermogensbeheer ruimschoots zal compenseren.

Berenberg heeft een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 6,60 euro. Het aandeel sloot donderdag op 4,97 euro.