Aandeelhouders ABN AMRO akkoord met benoeming Vaandrager als CFO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van ABN AMRO zijn donderdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met de benoeming van Ferdinand Vaandrager als Chief Financial Officer. Dit werd na afloop van de bijeenkomst bekend. Ton van Nimwegen werd benoemd als operationeel directeur. Vaandrager is per vandaag ook benoemd als bestuurslid. Van Nimwegen treedt per 1 december aanstaande toe tot het bestuur. De benoeming van Vaandrager is voor een periode van drie jaar, de benoeming van Van Nimwegen voor een periode van vier jaar. Bron: ABM Financial News

