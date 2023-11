Beursblik: Goldman start opvolging Ahold Delhaize met koersdoel van 32 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is begonnen met het volgen van Ahold Delhaize met een koersdoel van 32,00 en een Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Favoriet in de sector is volgens de analisten van Goldman echter het Britse Tesco. Daarvoor geldt een koopadvies. Ahold is volgens Goldman een bedrijf van hoge kwaliteit dat goed geleid wordt. Maar er liggen de nodige risico’s in zowel de VS als Europa op de loer. In de VS loopt de voedsel-inflatie sneller terug dan voorzien en het intrekken van overheidssteun voor bepaalde groepen Amerikaanse burgers raken Food Lion harder dan sommige sectorgenoten, aldus Goldman. In Europa zal het margeherstel een langdurig proces worden, denken de analisten. De EBIT-marge zal pas in 2026 op 4 procent liggen, onder meer door de reorganisatie in België. En hoewel Goldman niet rekent op deflatie, ziet de bank de inflatie in de komende 18 maanden wel rap teruglopen. Hierdoor zal de vergelijkbare groei terugvallen naar 2 procent per eind 2024, denkt de bank. Bron: ABM Financial News

