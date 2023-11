Outlookverhoging Walmart stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het derde kwartaal nipt meer winst en omzet geboekt dan analisten hadden voorspeld, maar stelde iets teleur met zijn outlook, hoewel de omzet- en winstverwachting voor het hele jaar werden verhoogd. Dat maakte de Amerikaanse retailgigant donderdag bekend. Het aandeel daalde 6 procent in de handel voorbeurs. Walmart boekte in het afgelopen kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 1,53 dollar. Dit was nauwelijks hoger dan de analistenconsensus, die volgens FactSet op 1,52 dollar stond. De nettowinst per aandeel was 0,17 dollar na een verlies van 0,66 dollar een jaar eerder. Er waren verliezen van 1,36 miljard dollar, na belastingen, op aandelenbelangen en andere investeringen, meldde het bedrijf. De omzet steeg 5,2 procent en kwam daardoor uit op 160,8 miljard dollar. Ook dit overtrof de consensusverwachting nipt, die op 159,7 miljard dollar stond. De onlinedivisie eCommerce liet wereldwijd 15 procent groei zien. Outlook Voor het hele jaar gaat Walmart nu uit van een omzetgroei van 5,0 tot 5,5 procent, terwijl eerder werd gemikt op een groei van 4,0 tot 4,5 procent. De aangepaste winst per aandeel zou moeten uitkomen tussen 6,40 en 6,48 dollar. Dit is een fractie lager dan de consensusverwachting op 6,50 dollar. Voorafgaand aan de cijfers over het derde kwartaal voorzag Walmart een aangepaste winst per aandeel van 6,36 tot 6,46 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.