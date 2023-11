Envipco boekt recordomzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het derde kwartaal flink meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl ook de brutowinst aantrok. Dat maakte de fabrikant van statiegeldmachines donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 49 procent van 16,9 miljoen euro naar 25,3 miljoen euro afgelopen kwartaal. Europa droeg 16,9 miljoen euro bij en Noord-Amerika 8,4 miljoen euro. In beide regio’s steeg de omzet, maar vooral in Europa met een ruimschootse verdubbeling. Envipco haalde voor het eerst omzet uit Hongarije en Roemenië. Op korte termijn verwacht het bedrijf dat Hongarije, maar ook Griekenland, belangrijke aanjagers voor de groei zullen zijn. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een brutowinst van 8,8 miljoen euro, tegen een winst van 5,3 miljoen euro vorig jaar in het derde kwartaal. De brutomarge steeg van 31,2 procent in het derde kwartaal van 2022 naar 34,9 procent afgelopen kwartaal. Dat was ook beter dan de 34,5 procent over het tweede kwartaal van dit jaar. Tegen het einde van 2025 moet de marge op 40 procent uitkomen. De EBITDA trok aan van 2,5 miljoen tot 3,8 miljoen euro en de operationele winst steeg van 1,2 naar 2,2 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

