Berkshire neemt afscheid van General Motors en Johnson & Johnson

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal zijn belangen in General Motors en Johnson & Johnson verkocht. Dit bleek uit documenten die het investeringsvehikel van Warren Buffett indiende bij toezichthouder SEC. Ook werden kleinere posities verkocht in Procter & Gamble, Mondelez International en UPS, terwijl de belangen in onder meer Amazon.com, Chevron en HP werden verkleind. In totaal verkocht Berkshire voor 7 miljard dollar aan aandelen, terwijl het voor 1,7 miljard dollar aandelen kocht. Tot en met september verkocht de investeerder dit jaar per saldo al voor meer dan 23,6 miljard dollar aan aandelen, terwijl in dezelfde periode een jaar eerder nog voor 48,9 miljard dollar werd gekocht. Aan het einde van het derde kwartaal bestond de portefeuille van Berkshire voor 78 procent uit aandelen van Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola en Chevron. Berkshire eindigde het kwartaal met 157 miljard dollar aan cash, circa 10 miljard meer dan een kwartaal eerder. Ook werd er voor 1,1 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Bron: ABM Financial News

