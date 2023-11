Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 65,00 naar 54,00 euro, maar handhaafde het koopadvies op het aandeel. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist James Carmichael. Volgens de analist heeft Alfen een sterk derde kwartaal achter de rug, met een aantrekkende prestatie bij EV Charging, betere marges dan in het tweede kwartaal en een solide vrije kasstroom "om de zorgen over de balans wat weg te nemen". Verder herhaalde Alfen dat het geen plannen heeft om vers kapitaal op te halen, merkte Carmichael op. CFO Jeroen van Rossen bevestigde dit maandag in gesprek met ABM Financial News. De financieel directeur denkt dat er volgend jaar flink wat werkkapitaal vrijvalt, doordat de voorraden met 30 tot 40 miljoen euro kunnen worden verlaagd. Op korte termijn rekent Berenberg op meewind voor Alfen en Carmichael verhoogde zijn outlook voor 2023 met 2 procent naar 499 miljoen euro omzet. Voor 2024 stelde de analist zijn omzetverwachting met 10 procent bij naar 619 miljoen euro, 1 procent boven de consensus. Maar voor 2025 en 2026 zitten de taxaties van Carmichael 13 en 18 procent onder de consensus met ramingen van 673 en 796 miljoen euro aan omzet. Carmichael rekent voor de komende periode ook op hogere financieringskosten. Het aandeel Alfen sloot dinsdag op 46,05 euro. Bron: ABM Financial News

