KBC Securities verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor CTP verhoogd van 14,70 naar 16,00 euro, met een onveranderd Accumuleren advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport. "Het nieuwe koersdoel ligt 5 procent boven de intrinsieke waarde, en die beperkte premie is te wijten aan het hogere risico dat het voorverhuurniveau in de pijplijn met zich meebrengt in vergelijking met sectorgenoten", aldus KBC. Zolang CTP zijn projecten kan vullen, zullen de ongerealiseerde ontwikkelingswinsten volgens de analisten uiteindelijk worden omgezet in huuropbrengsten. Het aandeel CTP noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 14,52 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.