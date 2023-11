Barclays verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 20,00 naar 18,50 euro, naar aanleiding van de derdekwartaalcijfers, maar handhaafde het Overwogen advies. Dat bleek maandag uit een sectorrapport. Reden voor de verlaging is de 2 procent lagere verwachting voor de nettorentebaten in 2025, nu blijkt dat de replicatieportefeuille voor de spaartegoeden een gemiddelde looptijd heeft van vier jaar. Analisten Amit Goel en Sam Moran-Smyth gingen tot nog toe in hun modellen uit van drie jaar, zoals de bank eerder ook zou hebben aangegeven. Omdat zo'n 40 procent van de portefeuille binnen een jaar afloopt, betekent een gemiddelde looptijd van vier jaar dat een fors groter deel van de replicatieportefeuille tegen looptijden van tien jaar of langer is weggezet. Dit betekent weer dat de marge op spaargeld in 2024 onder druk komt te staan en dat die marge ook trager zal herstellen in 2025. De marge die de bank verdient op de rente-inkomsten van zijn replicatieportefeuille, tegenover de spaarrente die aan de klanten wordt betaald, is een cruciale aanjager voor de winst van ABN AMRO. Ten aanzien van het kapitaalbeleid blijft Barclays verwachten dat ABN AMRO bij de komende kwartaalcijfers een lagere drempel voor het surpluskapitaal zal aankondigen. Een aandeleninkoop verwachten de analisten pas bij de cijfers over het eerste kwartaal in 2024. Bron: ABM Financial News

