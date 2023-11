Alfen rekent op flinke vrijval werkkapitaal

(ABM FN-Dow Jones) Alfen zal in 2024 voor tientallen miljoenen euro aan werkkapitaal zien vrijvallen door de voorraden te verkleinen. Dit zei CFO Jeroen van Rossen van Alfen maandag in gesprek met ABM Financial News.

De afgelopen periode had Alfen veel componenten op voorraad, vanwege de verstoringen in de aanvoerketen. Daardoor was het werkkapitaal echter ook aan de hoge kant, vooral voor EV Charging. Dat was volgens Van Rossen een bewuste keuze die ook goed uitpakte, maar nu de levertijden stabiel worden, "moeten we in staat zijn de voorraden met 30 tot 40 miljoen euro te verlagen", aldus de financieel topman. Dat lukt niet van de een op de andere dag, maar zal in 2024 gebeuren.

"We zijn geen kapitaalverhoging aan het plannen", benadrukte de CFO. Hij wees ook op de vrije kasstroom van 17,3 miljoen euro in het derde kwartaal. In de eerste helft van dit jaar was de vrije kasstroom nog stevig negatief.

Analisten lieten zich vanochtend tevreden uit over de kwartaalresultaten van Alfen, en CEO Marco Roeleveld zei die positieve reacties ook wel te begrijpen.

Alle drie de divisies presteerden in de ogen van de topman goed en door deze diversificatie is Alfen ook een stabieler bedrijf dan een zogeheten 'pure play'. Positief is volgens de topman dat de voorraadafbouw bij EV Charging achter de rug lijkt, wanneer wordt gekeken naar de nieuwe orders.

Allen drie divisies dragen bij aan de energietransitie, aldus Roeleveld, maar soms doet het ene segment het beter en dan weer het andere.

Alfen gaf bij de kwartaalcijfers ook groeiverwachtingen voor de verschillende divisies. Hieruit distilleerden analisten van zakenbank Jefferies voor 2024 een omzetgroei van 26 procent, tot 636 miljoen euro. Dat is 2 procent meer dan de consensus van 625 miljoen euro. Hoewel Roeleveld geen concrete outlook wilde geven, liet hij blijken dat hij zich wel kon vinden in de richting en de hoogte van deze berekening van Jefferies.