ING verhoogt koersdoel Shell

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Shell verhoogd van 31,30 naar 35,00 euro met behoud van het koopadvies, na de recente kwartaalcijfers die veerkracht lieten zien in een uitdagend economisch klimaat. Dat stelde analist Quirijn Mulder van ING maandag in een rapport. De analist blijft positief over het aandeel Shell. De nieuwe CEO focust op betere resultaten en meer discipline en eenvoud binnen de organisatie. Intussen wordt het aandeel verhandeld tegen een weinig veeleisende koers van 3,3 keer de gemiddelde EBITDA tussen 2023 en 2025, en een kleine korting van 3 procent op Europese sectorgenoten. Volgens ING blijft Shell juist een premie waard van zo'n 10 procent vergeleken met zijn rivalen, gezien zijn sterke internationale positie, de blootstelling aan de gasmarkt en de focus op de prestaties. Die premie levert het nieuwe koersdoel op en dat geeft een opwaarts koerspotentieel van 19,5 procent, inclusief een dividendrendement van 4 procent. Het aandeel Shell steeg maandag met 0,3 procent naar 30,62 euro. Bron: ABM Financial News

