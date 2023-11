ABN AMRO zet Alfen op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft maandag het advies voor Alfen verhoogd van Neutraal naar Outperform met een koersdoel van 45,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Thijs Berkelder. De omzet viel in het derde kwartaal 14 procent hoger uit dan verwacht en de EBITDA zelfs 54 procent, aldus Berkelder. Alfen presenteerde een omzet van 136,4 miljoen euro, waar de consensus rekende op ruim 119 miljoen euro. De aangepaste EBITDA bedroeg 17,3 miljoen euro met een marge van 12,7 procent, ten opzichte van een verwachting van 11,2 miljoen euro met een marge van 9,4 procent. De analist merkte op dat alle drie divisies van Alfen afgelopen kwartaal beter presteerden dan voorzien. Bron: ABM Financial News

