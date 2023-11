Berenberg: erg solide kwartaal Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal sterker dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Berenberg maandag, sprekend van een "erg solide" kwartaal. Zowel de omzet als de EBITDA viel hoger uit dan de consensus had voorzien, aldus Jefferies. En ook de vrije kasstroom noemden de analisten solide. "Dat zou een geruststelling voor de balans moeten zijn." Verder vond Berenberg het goed om te lezen dat Alfen aangaf dat het afbouwen van de voorraden bij EV Charging grotendeels achter de rug is. Op kwartaalbasis steeg de omzet met 7 procent, benadrukte Berenberg. En dat is een meevaller. Daar stond volgens Berenberg wel tegenover dat de gemiddelde verkoopprijs met 13 procent op jaarbasis daalde. Ook steeg de brutomarge in het derde kwartaal iets ten opzichte van het tweede kwartaal, aldus de zakenbank, dankzij de verkoopmix. Alfen herhaalde de outlook voor 2023 en op basis van de verwachtingen voor het laatste kwartaal, meent Berenberg dat er wat opwaarts potentieel zit in de omzetoutlook voor dit jaar. Berenberg heeft een koopadvies op Alfen met een koersdoel van 65,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.