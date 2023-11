Meer omzet Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal van 2023 op jaarbasis een hogere omzet behaald, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat juist afnam, net als de marge. Op kwartaalbasis verbeteren de resultaten wel. Dat maakte de fabrikant van oplaadpalen zondagavond bekend. "Het derde kwartaal van 2023 was een recordkwartaal voor de omzet van Alfen. Dit werd gedreven door aanhoudende sterke groei bij Energy Storage Systems en Smart Grid Solutions", zei CEO Marco Roeleveld in een toelichting. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 136,4 miljoen euro, een groei van 11 procent op jaarbasis ten opzichte van de 123,2 miljoen euro die in dezelfde periode een jaar eerder werd behaald. De aangepaste EBITDA kwam uit op 17,3 miljoen euro, van 24,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022, en omvatte 12,7 procent van de omzet. Dat was een jaar eerder 19,9 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar was sprake van een flinke verbetering. Toen kwam de aangepaste EBITDA uit op 8,4 miljoen euro, of 7,6 procent van de omzet. De brutomarge daalde op jaarbasis van 34,8 naar 29,4 procent, maar verbeterde wel ten opzichte van het tweede kwartaal, toen de brutomarge uitkwam op 28,8 procent. "De sterke verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal weerspiegelt het operationele hefboomeffect bij Smart Grid Solutions en Energy Storage Systems", aldus Alfen. Verder genereerde het bedrijf in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 17,3 miljoen euro. "De kasstroom ontwikkelt zich dus positief ten opzichte van de eindpositie na de eerste jaarhelft, zoals we ook verwachtten", zei topman Roeleveld. Outlook Voor dit jaar rekent Alfen nog altijd op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Die omzetverwachting werd uitgesproken in augustus en betrof een verlaging van een eerdere outlook van 540 tot 600 miljoen euro. "Alfen verwacht dat de markten voor Energy Storage Systems en Smart Grid Solutions in 2023 zullen blijven groeien naarmate Europa's overgang naar een koolstofvrij energiesysteem dat niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen verder aan kracht wint. Voor EV Charging wordt 2023 beschouwd als een overbruggingsjaar na de buitengewone vraag in 2022", zei het bedrijf. Alfen maakte zondagavond ook bekend dat CFO Jeroen van Rossen zal vertrekken na de jaarvergadering in april volgend jaar. Van Rossen wordt opgevolgd door Boudewijn Tans. Bron: ABM Financial News

