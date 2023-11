KBC Securities verhoogt koersdoel Fugro flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Fugro verhoogd van 15,00 naar 22,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. De bodemonderzoeker kwam eind oktober al met kwartaalcijfers vrij en die stemden KBC toen al gunstig, vooral omdat ze haaks stonden op het negatieve nieuws omtrent de ontwikkeling van windmolenparken op zee. Op vergelijkbare basis groeide de omzet van de maritieme divisie met bijna 50 procent, wat resulteerde in EBIT-marges van 16 procent voor Fugro. Op basis van de "aantrekkelijke waardering" en vooruitlopend op de analistendag op 14 november, werd het koersdoel door KBC opgetrokken. Het aandeel Fugro steeg vrijdagochtend met 0,3 procent tot 15,90 euro. Bron: ABM Financial News

