IMCD verwacht dit jaar geen evenaring van resultaten 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD verwacht dat het in 2023 de resultaten uit 2022 niet kan evenaren, nadat de omzet en winst in de eerste negen maanden van dit jaar onder druk stonden. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. IMCD verwacht dat de resultaten van 2022 dit jaar niet worden geëvenaard, maar denkt wel dat in het vierde kwartaal van dit jaar een verbetering kan worden gerealiseerd ten opzichte van het tweede en derde kwartaal. IMCD heeft te kampen met uitdagende macro-economische ontwikkelingen, terwijl 2022 een buitengewoon sterk jaar voor het bedrijf was. IMCD gaf bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal nog geen outlook af. De omzet van IMCD daalde over de afgelopen negen maanden, gecorrigeerd voor valuta-effecten, met 1 procent op jaarbasis van 3,5 miljard naar 3,4 miljard euro. Autonoom kwam de omzet 7 procent lager uit op jaarbasis. IMCD schreef de afname van de omzet vrijdag deels toe aan de autonome daling, maar ook aan de impact van overnames die eerder dit jaar en vorig jaar werden gedaan. De operationele EBITA liep terug van 430 naar 400 miljoen euro. De bijbehorende marge daalde zo van 12,6 naar 11,8 procent. Dit resulteerde in een nettowinst van 214 miljoen euro, 16 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, eveneens gecorrigeerd voor valuta-effecten. De vrije kasstroom steeg wel, van 249 miljoen euro naar 364 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.