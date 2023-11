ING: Euronext overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de verwachtingen overtroffen met de omzet in het derde kwartaal, dankzij de niet-volumegerelateerde activiteiten die inmiddels het merendeel van de inkomsten genereren, en dankzij sterke kostenbesparingen. Dat concludeerde ING donderdag nadat de beursuitbater woensdagavond met kwartaalcijfers kwam. De omzet was 4,6 procent hoger dan ING had verwacht, onder andere dankzij sterke inkomsten uit Custody and Settlement, maar ook dankzij data en technologie-oplossingen. Goede handel in obligaties compenseerde voor slappere handel elders, aldus ING. De onderliggende operationele kosten daalden met 2,6 procent, wat ook beter was dan verwacht. Euronext denkt nu in 2023 onder de 630 miljoen euro uit te komen die eerder als doel voor dit jaar werd gesteld. Ook de EBITDA was beter dan verwacht en de nettowinst was 11 procent hoger dan de analistenconsensus en zelfs 31 procent meer dan analist Reg Watson van ING had voorzien. De bank heeft een koopadvies op Euronext met een koersdoel van 107,80 euro. Het aandeel Euronext steeg donderdag 4,1 procent naar 72,55 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.