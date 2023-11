Degroof Petercam hakt flink in koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 36,00 naar 22,00 euro na de winstwaarschuwing bij de teleurstellende derdekwartaalcijfers van de metaalspecialist. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport. Het derde kwartaal was zwak, en de verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn nog slechter. Maar de outlook voor de EBITDA in 2024 van 200 miljoen dollar is zelfs “schokkend”, stelde analist Frank Claassen. De consensus ligt voor 2024 net onder de 350 miljoen dollar. De lage lithiumprijzen zijn de reden, als die tenminste ook volgend jaar op dit niveau blijven. Intussen stijgen de kosten voor lithiumproductie. Ook andere metalen, zoals vanadium, hebben last van lage prijzen. De volumes van vanadium daalden bovendien fors door de mondiale economische vertraging. Critical Materials Technologies deed het wel beter dan verwacht, zag Claassen. De analist verlaagde donderdag zijn EBITDA-taxatie voor 2023 van 352 naar 320 miljoen dollar en voor 2024 van 348 naar 210 miljoen dollar. Het aandeel AMG stond donderdag 15,3 procent lager op 19,62 euro. Bron: ABM Financial News

