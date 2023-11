Beursblik: AMG stelt flink teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft bij de cijfers over het derde kwartaal teleurgesteld met een winstwaarschuwing na een fors tegenvallend EBITDA-resultaat. Dat stelde ING donderdag in een rapport. De EBITDA was 15 procent lager dan de consensusverwachting. AMG verlaagde de outlook voor heel 2023 naar 320 miljoen dollar. Dat is 9 procent onder de consensus van 352 miljoen dollar, aldus analist Stijn Demeester van ING. Ook werd de uitbreiding van de capaciteit in Brazilië verschoven van de tweede helft van dit jaar naar de eerste helft van 2024, door uitstel van leveringen. In combinatie met de veel lager dan verwachte prijzen van lithium ligt de EBITDA-verwachting voor 2024 van 200 miljoen dollar liefst 56 procent onder de consensus van 356 miljoen dollar, aldus ING. Als de lithiumprijzen volgend jaar zouden herstellen, zou dit wel weer erg mee kunnen vallen, tekende ING daarbij aan, want AMG gaat bij de outlook van 200 miljoen dollar uit van de huidige prijzen. AMG verdeelt het bedrijf vanaf volgend jaar in drie divisies AMG Lithium, AMG Vanadium en AMG Technologies. Dit helpt om niet te afhankelijk te zijn van individuele bestuurders, stelt het bedrijf, en maakt het gemakkelijker om hun opvolgers klaar te stomen. Ook geeft dit het bedrijf strategische flexibiliteit voor "het diversificeren van het eigen vermogen in verschillende vormen." Het aandeel stond donderdag 21,1 procent lager op 18,29 euro. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 50,00 euro. Bron: ABM Financial News

