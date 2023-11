Meer huur en winst voor CTP

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in de eerste negen van dit jaar de huurinkomsten zien stijgen en dit vertaalde zich in een hogere aangepaste winst. Dit bleek donderdag uit een update van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering in Amsterdam.

Na negen maanden bedroegen de huurinkomsten 402 miljoen euro, een stijging van bijna 23 procent op jaarbasis. Het derde kwartaal droeg hier 134 miljoen euro aan bij, een plus van 15 procent op jaarbasis.

De huurinkomsten stegen op vergelijkbare basis met 7,5 procent.

De winst steeg in de eerste negen maanden met 23,0 procent naar 733 miljoen en de aangepaste EPRA-winst dikte ook met bijna 23 procent aan tot 238 miljoen euro. Aan dit laatste droeg het derde kwartaal iets meer dan 80 miljoen euro bij, een plus van krap 18 procent op jaarbasis.

De aangepaste EPRA-winst per aandeel bedroeg na negen maanden 0,54 euro, een plus op jaarbasis van krap 19 procent. Dit was 0,36 euro na zes maanden.

De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP was op 30 juni 10,99 miljard euro. Drie maanden later, per eind september, was dit 11,2 miljard euro, een stijging van bijna 11 procent ten opzichte van het einde van 2022.

De zogeheten loan to value daalde van 45,9 procent eind juni naar 45,7 procent eind september.

Outlook

CTP verwacht in 2023 een aangepaste EPRA-winst te realiseren van 0,72 euro per aandeel. In 2024 zal dit stijgen naar 0,80 tot 0,82 euro, een stijging van 11 tot 14 procent.

CTP mikt voor de middellange termijn op meer dan 1,2 miljard euro aan huurinkomsten vóór 2030. Verder wordt een loan-to-value nagestreefd van 40 tot 45 procent, een rendement op kosten van 11 procent en een bezettingsgraad van circa 95 procent.

Dividend

Aandeelhouders kunnen rekenen op een uitkering van 70 tot 80 procent van de aangepaste EPRA-winst.