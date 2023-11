Minder winst voor ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2023 minder winst behaald dan een kwartaal eerder, maar deed het wel iets beter dan de analisten hadden voorzien. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de staalgigant.

Op een omzet van 16,62 miljard dollar boekte ArcelorMittal een EBITDA van 1,87 miljard dollar. Dat is minder dan de 18,61 miljard dollar aan omzet in het tweede kwartaal en eveneens minder dan de 18,98 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022. De EBITDA kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 2,61 miljard dollar en over het derde kwartaal een jaar eerder op 2,66 miljard dollar.

De analistenconsensus rekende voor het derde kwartaal op een EBITDA van 1,82 miljard dollar.

De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 929 miljoen dollar, of 1,11 dollar per aandeel tegen 1,86 miljard dollar in het tweede kwartaal en 993 miljoen dollar in het derde kwartaal vorig jaar. Hier ging de consensus uit van een winst van 1,10 dollar per aandeel.

De nettoschuld daalde daarnaast ten opzichte van eind juni van dit jaar met 200 miljoen dollar naar 4,3 miljard dollar per eind september.

Aandeleninkoop

Tot en met september van di jaar kocht de onderneming 26,2 miljoen eigen aandelen in, waaronder 7,1 miljoen stuks onder het lopende inkoopprogramma van in totaal 85 miljoen aandelen.

Outlook

Het staalconcern zei donderdag positief te blijven over de vraag naar staal op de middellange en lange termijn.

De investeringen voor dit jaar komen naar verwachting halverwege de eerder aangegeven bandbreedte van 4,5 tot 5,0 miljard dollar uit.

ArcelorMittal denkt dat de groeiprojecten een additionele EBITDA van 1,3 miljard dollar zullen opleveren.

Voor het vierde kwartaal verwacht het bedrijf een "gezonde" vrije kasstroom.