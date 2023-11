Euronext biedt meer en langer handel aan

(ABM FN-Dow Jones) Euronext gaat per 13 november zijn aanbod in de aandelenhandel uitbreiden met de van Borsa Italiana afkomstige beurs Global Equity Market, met 350 pan-Europese en Amerikaanse aandelen. Dat maakte de beursorganisatie woensdag bekend bij zijn derdekwartaalcijfers.

Het platform bestaat zeven jaar en is na de overname van Borsa Italiana nu een Euronext-platform geworden. Beleggers kunnen er handelen in meer dan 350 aandelen uit Duitsland, Spanje, Finland, Zweden en de landen waar Euronext zijn eigen beurzen exploiteert, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Portugal en Italië. Ook kan er worden gehandeld in grote Amerikaanse aandelen.

Beleggers kunnen ook gebruik maken van de handel nabeurs tot 20.30 uur voor de Global Equity Market en meer dan 100 van de meest liquide aandelen op de genoemde gereguleerde markten van Euronext.

De transacties worden afgehandeld via Euronext Clearing.

Verder meldde Euronext dat het obligatieplatform MTS is aangewezen door de Europese Unie voor de invoering van elektronische "market making" voor schuldpapier dat is uitgegeven door de Europese Unie. Gezamenlijke EU-schuld is een nieuwe markt die zeer dynamisch van start is gegaan vanaf deze maand, aldus het beursbedrijf.

Euronext meldde ook nog dat zijn clearingbedrijf Euronext Clearing is ingesteld als de standaard centrale clearingpartij voor transacties in contante effecten op Euronext Brussel. In het vierde kwartaal gaat dat ook gebeuren voor de andere markten voor contante effecten van Euronext.