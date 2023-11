AMG verlaagt opnieuw de outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het derde kwartaal minder omzet en minder winst geboekt dan een jaar geleden en heeft opnieuw de outlook verlaagd. Dat maakte het bedrijf woensdag nabeurs bekend. De winst daalde van 68,1 miljoen naar slechts 0,2 miljoen dollar, of van 2,09 dollar per aandeel naar 0,00 dollar. Berenberg rekende op een winstdaling tot 0,68 dollar per aandeel. De omzet daalde dan ook van 424,8 miljoen dollar een jaar eerder tot 368,7 miljoen dollar afgelopen kwartaal. Dit was minder dan de verwachting van grofweg 397 miljoen dollar. De EBITDA daalde van 102,6 miljoen naar 53,8 miljoen dollar, bijna een halvering. "De daling van de EBITDA met 48 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2022 werd grotendeels veroorzaakt door de wereldwijde daling van de metaalprijzen binnen onze portefeuille, vooral door de daling van de lithiumprijs", zei CEO Heinz Schimmelbusch in een toelichting. Outlook omlaag AMG verlaagde woensdag de outlook voor 2023. De EBITDA wordt nu voor dit jaar geschat op 320 miljoen dollar. Voorheen rekende AMG op 350 miljoen tot 380 miljoen dollar. Gezien de opvoering van de strategische projecten en de volatiliteit van de belangrijkste materiaalprijzen, met name lithium, is het volgens AMG een uitdaging om duidelijke richtlijnen te geven voor 2024. "De recente daling van de lithiumprijzen heeft elke sectorgenoot verrast", aldus AMG. Om de oorzaak van de prijsdaling vast te stellen en toekomstige bewegingen te voorspellen, moet zowel de Chinese lithiumindustrie als bredere macro-economische factoren in China worden geanalyseerd, aldus AMG. Gezien de moeilijkheid van deze analyse, en ondanks bepaalde tekenen dat het beeld van vraag en aanbod van lithium sterk blijft, bestaat er grote onzekerheid met betrekking tot de prijsdynamiek op de korte termijn. "Als we de huidige lage prijsniveaus gebruiken, zal de EBITDA van AMG in 2024 daarom ongeveer 200 miljoen dollar bedragen." De tweede jaarhelft belooft daarbij beter te worden dan de eerste helft. Bron: ABM Financial News

