NX Filtration en Nijhuis Saur Industries gaan samenwerken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration en Nijhuis Saur Industries gaan samenwerken om samen de uitdagingen van waterschaarste en de waterkwaliteit aan te pakken. Dit maakten beide bedrijven woensdag bekend op de in Amsterdam gehouden Aquatechbeurs. Het modulaire systeem van Nijhuis Saur Industries is een plug-and-play systeem dat water snel kan behandelen en gemakkelijk kan worden getransporteerd. Dit systeem maakt gebruik van de nanofiltratiemembranen van NX Filtration om een breed scala aan verontreinigingen uit water te verwijderen. Zo wordt het energie- en chemicaliënverbruik aanzienlijk verminderd, aldus beide bedrijven. Er werden woensdag geen financiële details bekendgemaakt. Het aandeel NX Filtration noteerde woensdagmiddag 0,2 procent hoger op 6,55 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.