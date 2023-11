Beursblik: outlook SBM Offshore lijkt haalbaar Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore was eind juni ongeveer halverwege de eigen outlook voor heel 2023 en analisten beschouwen deze ook als haalbaar. De oliedienstverlener rekent voor 2023 op een omzet volgens de directionele methode van meer dan 2,9 miljard dollar, waarvan circa 1,9 miljard dollar afkomstig is van Lease & Operate. Turnkey zal meer dan 1 miljard dollar bijdragen. SBM verwacht daarnaast een EBITDA van ruim 1 miljard dollar. Analisten denken dat deze outlook haalbaar is. De analistenconsensus, die overigens is opgesteld voorafgaand aan de halfjaarcijfers, gaat uit van een jaaromzet van 3,02 miljard dollar, met 1,90 miljard voor Lease and Operate en 1,11 miljard voor Turnkey. De EBITDA zal dit jaar volgens de analisten uitkomen op 1,08 miljard dollar. SBM Offshore boekte in de eerste zes maanden een omzet van 1,49 miljard dollar. Daarvan kwam 933 miljoen dollar van de tak Lease and Operate en 558 miljoen dollar van Turnkey. De EBITDA daalde van 500 naar 457 miljoen dollar. Het orderboek kwam uit op 32,2 miljard dollar, een nieuw record, en de nettoschuld bedroeg eind juni 7,2 miljard dollar. SBM Offshore komt donderdag met een kwartaalupdate. Bron: ABM Financial News

