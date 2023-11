Beursblik: Amerikaanse marge kleine tegenvaller bij Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal een iets tegenvallende marge in de VS gerealiseerd en het supermarktbedrijf werd ook iets voorzichtiger over de winst voor heel 2023, en dat zal vandaag centraal staan. Dit schreef analist Frederick Wild van zakenbank Jefferies woensdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalcijfers van Ahold voorbeurs.

De onderliggende marge kwam uit op 4,2 procent in de VS en 3,5 procent in Europa, tegenover een analistenverwachting van 4,4 en 3,4 procent.

De vraag is volgens Wild vooral in hoeverre de margedruk ook in 2024 zal voortduren, nu de Amerikaanse overheid consumenten minder steunt.

De onderliggende winst per aandeel zal dit jaar iets lager uitvallen dan de 2,55 euro in 2022. Tot vandaag zei het supermarktbedrijf voor 2023 nog te rekenen op een vergelijkbare winst als in 2022. De analistenconsensus ging al uit van 2,52 euro per aandeel.

Wild hoopt verder vandaag meer te horen over de onlangs aangekondigde overname van het Roemeense Profi Rom Food.

Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 28,50 euro.