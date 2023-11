CTP vindt in Heineken nieuwe huurder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in Heineken een nieuwe huurder gevonden voor het CTPark Weiden. Dit maakte CTP woensdagochtend bekend, zonder financiële details te delen. Het gaat om 28.000 vierkante meter die door Heineken gebruikt gaat worden voor de distributie in Duitsland. Sirl Interaktive Logistik zal operationeel verantwoordelijk zijn voor de locatie. CTP kocht het bedrijvenpark in Weiden dit voorjaar, als onderdeel van een investering van 300 miljoen euro in Duitsland. Bron: ABM Financial News

