Winststijging ABN AMRO stuk sterker dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het derde kwartaal van 2023 meer winst behaald en overtrof ook de verwachtingen van analisten. Dit bleek woensdag uit cijfers van de bank. "In het derde kwartaal realiseerden we weer een zeer sterk financieel resultaat, gedreven door de hoge nettorentebaten en het vrijvallen van kredietvoorzieningen. Dit in een omgeving waarin de Nederlandse economie afkoelt en de macro-economische en geopolitieke onzekerheid voortduurden", zei CEO Robert Swaak woensdag in een toelichting. De nettowinst steeg op jaarbasis van 743 miljoen naar 759 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 562 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2023 kwam de winst van de bank uit op 870 miljoen euro. ABN AMRO zag de nettorentebaten stijgen, van 1,28 miljard euro in het derde kwartaal van 2022 naar 1,53 miljard euro afgelopen kwartaal. De analisten rekenden op 1,63 miljard euro. De fees bedroegen 442 miljoen euro, terwijl was gerekend op 436 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroegen de rentebaten 1,62 miljard euro en de fees 444 miljoen euro. De rentemarge steeg op jaarbasis van 119 naar 154 basispunten. De vrijval voor oninbare leningen, die in het tweede kwartaal nog 69 miljoen bedroeg, kwam in het afgelopen kwartaal uit op 21 miljoen euro. Een jaar eerder ging er slechts 7 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot. De analisten hadden erop gerekend dat ABN AMRO 100 miljoen euro in de stroppenpot moest stoppen. De operationele kosten daalden van 1,25 miljard euro in het derde kwartaal van 2022 naar 1,23 miljard euro afgelopen kwartaal. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen de operationele kosten uit op 1,14 miljard euro. Analisten rekenden voor het derde kwartaal op 1,29 miljard euro aan operationele kosten. "De kosten waren hoger door wettelijke heffingen", zei CEO Swaak in een toelichting. De topman verwacht inmiddels lagere kosten voor heel het jaar van 5,1 tot 5,2 miljard euro, vanwege een goed beheer van de kosten en vertragingen in investeringen, gezien de krappe arbeidsmarkt. Voor 2023 rekende ABN AMRO aanvankelijk op circa 5,2 miljard euro aan kosten. De CET1 ratio kwam eind september uit op 15,0 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.