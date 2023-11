Olieprijs daalt sterk

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, tot het laagste niveau in meer dan drie maanden, door zorgen over lagere vraag na zwakke Chinese exportcijfers.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,3 procent lager op 77,37 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dit was de laagste slotstand sind 21 juli.

Zorgen over de economische vooruitzichten overvleugelden het vooruitzicht dat Rusland en Saoedi-Arabië hun productiebeperkingen tot in 2024 zullen voortzetten, zei Michael Hewson van CMC Markets. De twee landen zeiden in het weekend aan de productiebeperkingen vol te houden tot na het einde van het jaar.



"Zwakker dan verwachte Chinese exportcijfers hebben de zorgen gevoed dat de mondiale economie in stagflatieterrein is beland, met weinig vooruitzicht op een opleving."

De markten lijken te geloven dat de olie uit Rusland en Saoedi-Arabië toch zal doorlekken naar de wereldmarkten, op het moment dat gevreesd wordt dat de vraag naar olie zal afnemen, door de economische vertraging in de Verenigde Staten, China en andere markten.

"De duikeling van vandaag suggereert meer technische zwakte in het vooruitzicht, waarbij de prijs voor direct te leveren olie op middellange termijn het niveau laag in de 70 dollar zal testen", zei Peter Cardillo van Spartan in een rapport.