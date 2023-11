Beursblik OCI blijft koopwaardig na kwartaalcijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies handhaaft het koopadvies op OCI, met een koersdoel dat licht is verlaagd van 34,00 tot 33,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport in reactie op de cijfers van de kunstmestfabrikant. Volgens de analisten was de EBITDA in het derde kwartaal zoals verwacht zwak, onder meer door ongepland onderhoud en vroege prijsvorming in het kwartaal en een trage start van het Europese seizoen. Toch is de consensusverwachting voor 2024 te laag, meent Jefferies. "Terwijl de vraag naar cyclische chemicaliën in Europa zwak blijft, biedt de veerkrachtige vraag naar gewasbeschermingsmiddelen steun aan OCI, met name bij de overwegend niet in de EU gevestigde activiteiten", menen de analisten. Jefferies zit met de omzet- en winstverwachting voor 2024 respectievelijk 6 en 26 procent boven de consensus. "We blijven constructief voor zowel de huidige prijsvooruitzichten als voor de periode tot en met eind 2024 en met strategisch potentieel tegen het einde van het jaar", aldus Jefferies. Strategisch gezien zijn de resultaten van de evaluatie van de portefeuille een katalysator voor de rest van het jaar, volgens de analisten. Mogelijke uitkomsten zijn dat OCI alles hetzelfde houdt, een mogelijke terugkeer naar een beursnotering in de VS en/of desinvesteringen, verwacht Jefferies. "OCI is historisch gezien meer bereid gebleken dan de meeste bedrijven om waardecreatie te onderzoeken." "Waarschijnlijk horen we voor het einde van het jaar meer over de voortgang", aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

