Uber verslaat eigen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft in het derde kwartaal van 2023 iets meer boekingen verwerkt dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de omzet steeg en onder de streep zwarte cijfers overbleven. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse taxi- en bezorgdienst. "Uber's kernactiviteiten zijn sterker dan ooit nu we de drukste periode van het jaar ingaan", zei CEO Dara Khosrowshahi in een toelichting. Uber rekende voor het derde kwartaal op boekingen ter waarde van 34,0 tot 35,0 miljard dollar. De boekingen kwamen daadwerkelijk uit op 35,3 miljard dollar, een stijging van 21 procent op jaarbasis. De aangepaste EBITDA zou uitkomen op 975 miljoen tot 1,025 miljard dollar. In werkelijkheid behaalde Uber een aangepaste EBITDA van 1,1 miljard dollar, tegen 516 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022. Onder de streep bleef in het derde kwartaal een winst over van 221 miljoen dollar, tegen een verlies van 1,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar geleden. De winst per aandeel van 0,10 dollar was beter dan de 0,07 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet steeg op jaarbasis dan ook met 11 procent naar 9,3 miljard dollar, waar de markt uitging van 9,5 miljard dollar. Het aantal ritten liep met 25 procent op. Die groei lag in het tweede kwartaal nog op 22 procent. De vrije kasstroom verbeterde van 358 miljoen dollar naar 905 miljoen dollar. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal mikt Uber op boekingen ter waarde van 36,5 tot 37,5 miljard dollar. Daarnaast voorziet Uber een aangepaste EBITDA van 1,18 miljard tot 1,24 miljard dollar. Daarmee ligt de outlook van Uber iets boven de marktverwachtingen. Het aandeel Uber loopt dinsdag voorbeurs een procent op. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.