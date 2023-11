Beursblik: RBC verhoogt koersdoel Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft dinsdag het koersdoel voor Pharming Group verhoogd van 1,90 naar 1,95 euro en handhaafde het Outperform advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van RBC. In maart startte RBC de opvolging van Pharming met een koersdoel van 1,80 euro, wat medio augustus werd verhoogd naar 1,90 euro. De analisten van RBC waarderen Ruconest op 1,29 euro per aandeel en Joenja op 0,91 euro per aandeel. "Het grootste risico voor ons Outperform advies is een grote terugslag voor Joenja, ofwel commercieel ofwel door de toezichthouder", schreven de analisten dinsdag. Zij gaan voor APDS uit van een diagnosepercentage van 67 procent in de VS, waarna in driekwart van de gevallen ook behandeling volgt. Een ander risico is de mager gevulde pijplijn van Pharming in combinatie met de kasstroom in de komende jaren. Dit kan aanzetten tot overnames, en dat breng altijd risico’s met zich mee, aldus de analisten. De deal met Novartis over leniolisib wordt door RBC echter positief beoordeeld. Het aandeel Pharming noteerde dinsdag 2,3 procent lager op 1,12 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.