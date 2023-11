CEO: aandeel FlatexDegiro zwaar ondergewaardeerd

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel FlatexDegiro is zwaar ondergewaardeerd. Dit zei CEO Frank Niehage in gesprek met ABM Financial News, wijzend op analisten die 50 tot zelfs 70 procent hogere koersdoelen hanteren.

En de recente kwartaalcijfers van de broker onderschrijven die mening, vindt de topman.

De omzet van FlatexDegiro steeg in het afgelopen kwartaal met 29 procent tot meer dan 100 miljoen euro. Het aantal klanten liep sinds begin van dit jaar met 10 procent op tot 2,63 miljoen. "Daarmee groeiden we bijna twee keer zo hard als Europese concurrenten", zei Niehage.

Een belangrijke reden dat de inkomsten stegen, is dat FlatexDegiro 38 miljoen euro aan rentebaten boekte. Dat is 164 procent meer dan in het derde kwartaal van 2022.

Dat FlatexDegiro hiermee afhankelijk wordt van het monetaire beleid van de centrale banken, bestrijdt Niehage.

Allereerst, als de rente daalt en deze inkomsten teruglopen, dan verwacht Niehage dit te kunnen opvangen met hogere commissie-inkomsten. Want bij een lagere rente, stijgt het aantal transacties, is de topman overtuigd. "Dat zijn communicerende vaten."

"Daarnaast zal ons kredietboek groeien, ongeacht wat de rente doet", aldus Niehage.

Tot voor kort had namelijk maar 15 procent van de klanten van DeGiro toegang tot een zogeheten margin loan, maar dat is nu 100 procent, aldus de topman.

Daarbij rekent FlatexDegiro minder rente op deze margin leningen dan de meeste concurrenten. Dat zou betekenen dat als de centrale banken in 2024 inderdaad hun rentes verlagen, zoals menig analist verwacht, deze concurrenten ook hun rentes zullen moeten verlagen, terwijl Niehage niet denkt dat zijn onderneming dit ook zal moeten doen.

Outlook

Voor 2023 rekent FlatexDegiro op een aangepaste omzet van 380 miljoen euro en een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 40 procent. Aan deze outlook wordt door verschillende analisten getwijfeld, maar dat is in de ogen van Niehage onterecht. Hij is na de cijfers over het derde kwartaal overtuigd dat de doelstelling wordt gehaald en beloofde dat het vierde kwartaal "nog beter zal worden".

Rekening houdend met enkele bijzondere posten zou de marge in het derde kwartaal al op circa 50 procent hebben gezeten, betoogde Niehage in gesprek met ABM Financial News, en op langere termijn vindt de CEO 60 procent zelfs haalbaar.

Balans aanwenden

FlatexDegiro heeft een Kerntier 1 ratio die met 27 procent ruim boven de door de toezichthouder vereiste 15,4 procent zit. "En met de winst die in 2023 wordt geboekt, zal dit in de toekomst waarschijnlijk stijgen naar meer dan 30 procent", denkt Niehage.

Inmiddels heeft de broker al een kapitaalsurplus van 100 miljoen euro. Op vragen van ABM Financial News wat de plannen zijn met dit bedrag, zei Niehage dat het bedrijf momenteel in gesprek is met de Duitse toezichthouder. Als die toestemming geeft, en de raad van commissarissen geeft ook groen licht, "dan zullen we graag aan aandeelhouders voorstellen een deel hiervan te laten terugvloeien naar hen", aldus de topman.