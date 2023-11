Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 33,00 naar 35,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Henry Tarr. Volgens Tarr heeft Shell een solide derde kwartaal achter de rug. De aangepaste winst van 6,2 miljard dollar week nauwelijks af van de taxatie van de analist van Berenberg. Waar Integrated Gas en Marketing iets tegenvielen, deden Upstream en Chemical het juist iets beter dan voorzien, aldus Berenberg. De operationele kasstroom was met 12,3 miljard dollar duidelijk hoger dan de consensus van 11,1 miljard dollar, onder meer te danken aan het werkkapitaal, aldus Tarr. Shell koopt in de laatste maanden van het jaar voor nog eens 3,5 miljard dollar eigen aandelen in en daarmee stroomt er dit jaar voor maar liefst 23 miljard dollar terug naar de aandeelhouders, aldus de analist. "Dat is meer dan 10 procent van de marktkapitalisatie." Om 3,5 miljard dollar per kwartaal te kunnen blijven inkopen, heeft Shell volgens Tarr een operationele vrije kasstroom, nodig van circa 14 miljard dollar. "Dat wordt uitdagend", denkt de analist. Hij houdt daarom rekening met een aandeleninkoop in de buurt van de 3 miljard dollar per kwartaal in 2024. "Maar de sterke balans betekent dat een meevallende kasstroom direct kan worden vertaald in een hogere aandeleninkoop", verwacht Tarr. Bron: ABM Financial News

