Beursblik: OCI presteert zwak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft een zwak derde kwartaal achter de rug. Dit stelden analisten van ING dinsdag in een rapport. ING zag de aangepaste EBITDA van OCI in het derde kwartaal met 75 procent op jaarbasis dalen tot 242 miljoen dollar. Dat was ruim onder de analistenconsensus van Bloomberg van 360 miljoen dollar. ING wees op een eenmalige post van circa 80 miljoen dollar in verband met deels geplande en deels niet-geplande uitval van productie. De bank denkt dat het vierde kwartaal een beter verloop krijgt, nu OCI in het kwartaalbericht aangaf dat prijzen weer in de lift zitten na de eerdere dieptepunten. Niettemin denkt ING dat de analistenconsensus voor 2023 10 procent te hoog ligt. ING heeft een koopadvies voor OCI met een koersdoel van 27,50 euro. Het aandeel OCI noteerde dinsdag op een vlak Damrak 2,2 procent lager op 21,80 euro. Bron: ABM Financial News

