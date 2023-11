Beursblik: minder winst verwacht voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2023 vermoedelijk minder winst behaald dan een jaar eerder en dan in het voorgaande kwartaal. Dit verwachten 10 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de staalreus. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het derde kwartaal van 1,82 miljard dollar. Dat zou flink minder zijn dan de 2,60 miljard euro in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal van 2022 lag de EBITDA nog op 2,66 miljard dollar. Daarnaast mikken de analisten voor het afgelopen kwartaal op een nettowinst van 909 miljoen dollar en een winst per aandeel van 1,10 dollar. Een jaar eerder was de nettowinst nog 993 miljoen dollar. Vergeleken met de 1,86 miljard dollar van het tweede kwartaal zou het een halvering zijn van de nettowinst. Bron: ABM Financial News

