Landmark Bio maakt afweercellen voor klinisch onderzoek Galapagos

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse bedrijf Landmark Bio om afweercellen met chimerische antigen receptoren (CAR) te produceren voor klinisch onderzoek naar therapieën van Galapagos op basis van zulke T-cellen. Dat maakten de bedrijven maandag bekend. LandMark Bio gaat porties van dit soort afweercellen aanmaken voor levensreddende therapieën voor leukemiepatiënten voor klinisch onderzoek naar de therapieën in de regio van de Amerikaanse stad Boston. Het decentrale productiemodel is bedoeld om onderzoekers in staat te stellen om de T-cellen toe te dienen binnen zeven dagen nadat de patiënt met leukemie leukapherese heeft ondergaan, of de verwijdering van overmatige witte bloedcellen uit het bloed. Daarmee wordt een belangrijke beperking van de huidige therapieën met CAR-T-behandelingen weggenomen. De financiële details van de overeenkomst werden niet onthuld. Bron: ABM Financial News

