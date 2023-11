Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor CTP verhoogd van 14,50 naar 16,50 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandagochtend uit een rapport van de zakenbank. De analisten van Berenberg hebben hun waarderingsmodel aangepast en verwachten nu dat CTP jaarlijks 1 miljoen vierkante meter aan projecten zal opleveren. Op basis hiervan kon de taxatie voor de huurinkomsten tussen 2023 en 2026 met gemiddeld 1,1 procent omhoog. Berenberg verwacht dat in diezelfde periode de EBIT zal stijgen met 3,2 procent en de operationele winst met 3,1 procent. En dankzij de pijplijn met nieuwe projecten, verwacht de bank ook een gematigde groei van de aangepaste intrinsieke waarde per aandeel naar 19,99 euro tegen het einde van 2026. De analisten van de zakenbank geloven nog steeds dat de aandelenkoers van CTP zou kunnen profiteren van een lagere schuldratio of een zogeheten loan to value die binnen de beoogde bandbreedte zou vallen. Het aandeel CTP noteerde maandag 0,7 procent hoger op 14,14 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.