Beursblik: B&S Group zet beste beentje voor

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group doet het redelijk goed, gezien de moeilijke markten. Dat stelde ING maandag in een analistenrapport na de kwartaalcijfers van vanochtend. De omzet van 1,60 miljard euro was vrijwel gelijk aan de 1,61 miljard euro die ING over de eerste negen maanden had voorzien. De segmenten Liquor en Food deden het conform verwachting, Beauty viel iets tegen door wisselkoerseffecten en Personal Care was iets boven verwachting, aldus ING. Al met al noemde analist Tijs Hollestelle van ING de kwartaalupdate van B&S bemoedigend. ING heeft een Houden advies en een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel B&S Group stond maandag op 3,59 euro, een daling van 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

