Degroof Petercam haalt Basic-Fit van de verkooplijst

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft Basic Fit van de verkooplijst gehaald, met een nieuw koersdoel van 30,30 euro. Dat bleek maandag uit een rapport. Het advies ging van Reduceren naar Houden. Basic-Fit heeft in het derde kwartaal laten zien dat de groei van het aantal leden en de omzet per lid is teruggekeerd, nadat het eerste halfjaar wat tegenviel. De keten profiteert van de nieuwe clubs die worden geopend, en de prijs-mix wordt ook geleidelijk beter dankzij de populariteit van de premiumabonnementen en dat zou goed moeten uitpakken voor de toekomstige omzet en margegroei. Basic-Fit heeft de kostendruk van hogere lonen, huren en energie met succes aangepakt, oordeelde Degroof. Bovendien gaat de hoge energierekening per club fors omlaag, van 55.000 euro dit jaar naar circa 35.000 euro in de komende jaren. Het aandeel noteerde maandag 1,6 procent hoger op 26,02 euro. Bron: ABM Financial News

