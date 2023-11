Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 20,00 naar 23,00 bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank. De verhoging is volgens de zakenbank vooral te danken aan hogere verwachtingen en de waardering van de sector als geheel.??Degroof verwacht dat de groei in offshore-windenergie zal doorzetten, ondanks enkele uitdagingen op korte termijn, zoals de steun uit het EU-windenergiepakket. Daarbovenop komt dat de olie- en gassector nu terugkeert naar een bescheiden groei. Gecombineerd met aanhoudende groei in infrastructuur en water zou dit een gezonde omzetgroei voor Fugro moeten betekenen, aldus de zakenbank. Ook wees Degroof erop dat de capaciteit in de sector snel vol raakt en er weinig nieuwe capaciteit in de pijplijn is. Dit geeft Fugro de ruimte om betere prijzen en voorwaarden te bedingen, wat op zijn beurt zal leiden tot een verder herstel van de EBIT-marge richting de bovenkant van het beoogde bereik van 8 tot 12 procent, aldus Degroof. Ten slotte verwacht de zakenbank dat het management op de beleggersdag van 14 november nieuwe aankondigingen zal doen. Deze zullen waarschijnlijk de focus verleggen van EBIT naar het rendement op de investeringen en de vrije kasstroom. Deze doelstellingen zouden volgens Degroof beleggers gerust moeten stellen dat de hogere investeringen in de komende jaren gezonde rendementen en aantrekkelijke vrije kasstromen zullen opleveren. Bron: ABM Financial News

