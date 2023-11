Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag na de cijfers van PostNL het koersdoel voor het aandeel verlaagd van 1,95 naar 1,75 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Frank Claassen. De groei bij de pakketdivisie viel volgens Claassen tegen en ook zag de analist meer kostendruk van lonen en brandstof. Zo kwamen de cijfers over het derde kwartaal lager uit dan verwacht, zowel voor de pakketten als voor de postactiviteiten. PostNL liet maandag weten dat het verwacht in 2023 aan de onderkant van de outlook uit te komen. "We zullen onze aangepaste EBIT-taxaties met minimaal een hoog enkelcijferig percentage verlagen", schreef Claassen in zijn rapport. De analist noemde de toon die PostNL in zijn vooruitblik aansloeg tamelijk somber, met meer kostendruk, onder andere door de hogere minimumlonen in 2024. Het aandeel PostNL daalde maandag met 9,8 procent naar 1,61 euro. Bron: ABM Financial News

