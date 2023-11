Jefferies: PostNL stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De winstgevendheid van PostNL stond afgelopen kwartaal onder druk door zwakker dan verwachte prestaties bij pakketten en een groter verlies bij de postactiviteiten. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies maandag in een rapport naar aanleiding van de cijferrapportage van het postbedrijf voorbeurs. De genormaliseerde EBIT kwam uit op 11 miljoen euro negatief, waar de analistenconsensus rekende op een winst van 3 miljoen euro. De groei bij pakketten was maar 1,6 procent, terwijl de consensus had gerekend op 7,0 procent, benadrukte de analist van Jefferies. De tegenvallende prestaties konden onvoldoende worden opgevangen met kostenbesparingen en prijsverhogingen, aldus Kerstens. PostNL waarschuwde dat het dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven outlook zal uitkomen. Volgens Jefferies resulteert dit in een verlaging van de consensusverwachting voor de EBIT voor dit jaar met 12 procent. Jefferies heeft een Houden advies op PostNL met een koersdoel van 1,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.