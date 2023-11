PostNL slaat iets voorzichtiger toon aan

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het derde kwartaal de omzet licht zien stijgen, terwijl het bedrijfsresultaat negatief was en het bedrijf iets voorzichtiger werd over heel 2023. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van het postbedrijf.

"Onze resultaten waren dit kwartaal beter dan vorig jaar. Het derde kwartaal bleek een lastig kwartaal. We bleven een sterke focus houden op de maatregelen om de inflatiedruk te mitigeren, maar dit kon de autonome kostenst?gingen niet volledig opvangen", zei CEO Herna Verhagen van PostNL maandag in een toelichting.

"B? Pakketten groeide het volume minder snel dan we hadden verwacht [...] B? Mail in Nederland z?n ook de aanhoudende volumedaling, een minder gunstige mix en het bl?vende hoge ziekteverzuim, deels als gevolg van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, verklaringen voor het resultaat."

Kwartaalcijfers

De kwartaalomzet steeg op jaarbasis met 2 procent naar 722 miljoen euro. De consensus, waar 9 analisten aan bijdroegen, mikte op een kwartaalomzet van 741 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2022 was er nog een omzet van 709 miljoen euro.

Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen pakketten 535 miljoen euro bij en de posttak 299 miljoen euro. De analisten hadden gerekend op respectievelijk 550 en 304 miljoen euro.

Bij pakketten liet PostNL een volumestijging op jaarbasis zien van 1,6 procent, terwijl de postvolumes met 8,7 procent daalden. Hier lag de verwachting op een stijging van 7,0 procent bij pakketten en een daling van 9,0 procent bij post.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat kwam in het derde kwartaal uit op 11 miljoen euro verlies. De consensus rekende op 3 miljoen euro winst. Een jaar eerder was er in het derde kwartaal nog sprake van een verlies van 20 miljoen euro.

De vrije kasstroom bedroeg 26 miljoen euro negatief. Volgens de analisten zou dit afgelopen kwartaal 2 miljoen euro positief zijn, een verbetering ten opzichte van de 49 miljoen euro negatief een jaar eerder.

Outlook

Voor 2023 wordt door PostNL een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro. De genormaliseerde winst zal uitkomen tussen de 65 en 95 miljoen euro en de vrije kasstroom zal liggen tussen de 10 en 40 miljoen.

Maandag zei PostNL dat het vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedtes zal uitkomen, nadat het postbedrijf in augustus bij de halfjaarcijfers de meeste verwachtingen nog naar boven bijstelde.

De macro-economische onzekerheid houdt volgens PostNL aan en de zichtbaarheid van de korteterm?nontwikkeling van de e-commercemarkt is beperkt, ook na 2023.

"Op basis van ons resultaat in het derde kwartaal verwachten we dat de genormaliseerde EBIT in 2023 aan de onderkant van de aangegeven bandbreedte van 100 miljoen tot 130 miljoen uitkomt", aldus Verhagen in een toelichting.

De analistenconsensus mikt voor 2023 op een EBIT van 114 miljoen euro en een vrije kasstroom van 28 miljoen euro.

Inkoop

PostNL heeft maandag aangekondigd over te gaan tot inkoop ter waarde van ongeveer 160 miljoen euro van de uitstaande 1,000% Eurobond met aflossingsdatum november 2024. Op dit moment is het uitstaande bedrag 400 miljoen euro.