Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel ForFarmers

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ForFarmers verlaagd van 3,60 naar 3,20 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. "We zijn te spreken over de nieuwe CEO Pieter Wolleswinkel en hebben er vertrouwen in dat hij de transitie van ForFarmers kan leiden", aldus analist Fernand de Boer vrijdag. Het veevoederbedrijf wil een lokalere focus krijgen. In het derde kwartaal vielen de volumes lager uit dan Degroof had verwacht. "Maar de brutowinst verbeterde dankzij de nieuwe aanpak", aldus De Boer. "Het derde kwartaal laat zien dat de veranderingen hun vruchten afwerpen. De marktontwikkelingen blijven echter uitdagend en het zicht op herstel zeer beperkt, vooral in het licht van het Nederlandse stikstofbeleid." Degroof blijft dan ook terughoudend over het aandeel, maar analist De Boer zal zijn taxaties wel verhogen. Dat het koersdoel vrijdag werd verlaagd, is het gevolg van lagere multiples in de markt, aldus de analist. Het aandeel ForFarmers steeg vrijdagochtend met 5,4 procent tot 2,55 euro. Bron: ABM Financial News

