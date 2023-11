Nolet boekt goede vooruitgang met overname Lucas Bols Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Nolet Group boekt goede vooruitgang met de overname van Lucas Bols. Dit lieten beiden partijen vrijdag in een persbericht weten. Nolet zal uiterlijk in de eerste helft van november de documenten rond het overnamebod bij de AFM indienen ter beoordeling. Beiden partijen verwachten nog steeds de overname in de eerste helft van volgend jaar af te kunnen ronden. De Schiedamse sectorgenoot en grootaandeelhouder Nolet deed in oktober een overnamebod van 18,00 euro per aandeel op drankenproducent Lucas Bols. Het overnamebod waardeert Bols op 269,5 miljoen euro en biedt een premie van 76 procent op de slotkoers van 6 oktober van 10,20 euro. Bron: ABM Financial News

